Предсказано будущее цен на новостройки

26.05.2024 | 13:42

В ближайшие полгода новостройки в России могут подорожать. Такое будущее цен на рынке недвижимости предсказала финансовый консультант и основатель агентства Bestate Татьяна Бунегина, передают «Известия».

«Стоимость новостроек может вырасти на 5–10 процентов, но темпы этого роста будут медленнее по сравнению с предыдущими периодами», - заявила эксперт. Она отметила, что на вторичном рынке цены, напротив, могут снизиться на фоне роста предложения из-за желания россиян улучшить свои жилищные условия.

Влиять на спрос и предложение на рынке жилья будут также строгие условия ипотечного кредитования. Бунегина не исключает небольшого снижения ставок, однако не считает, что это значительно повлияет на общую ситуацию. По ее словам, в целом ожидается снижение спроса на 10–15 процентов и падение цен на 5–10 процентов.

«В пессимистичном сценарии спад спроса может достигнуть 20–25 процентов, а снижение цен - 10–15 процентов. Однако в оптимистичном варианте спад спроса составит всего пять процентов, при этом цены на жилье могут показать нулевой рост или даже увеличиться на пять», - добавила эксперт. Она подчеркнула, что в ближайшие шесть месяцев рынок останется сложным и волатильным.

Ранее участники рынка недвижимости посоветовали россиянам не затягивать с покупкой жилья в ипотеку.