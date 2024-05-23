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В стране и мире

Инфекционист нашел одну странность в распространении штамма FLiRT в России

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Распространение подштаммов группы коронавируса FLiRT в России является нетипичным, так как для подобных инфекций рост заболеваемости в конце мая не характерен. О странности новой мутации рассказал доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский, пишет РБК.

Подъем заболеваемости респираторными капельными инфекциями, по его словам, не наблюдается в конце мая - на этот период, как правило, приходится спад числа заражений.

«Одной из причин этого явления может быть то, что произошла довольно-таки значимая мутация у этого подштамма, вследствие чего есть вероятность, что (...) вакцинация и этот поствакцинальный иммунитет против данного штамма несостоятельны и не защищают от возможности заболевания», - считает специалист.

Вознесенский предположил, что все свойства варианта FLiRT будут такими же, как и других штаммов, в том числе в как в подлинии «омикрона».

Вирусолог Алексей Аграновский, в свою очередь, счел, что FliRT не обладает какими-либо особыми свойствами, о которых следует предупреждать людей. За ситуацией с мутациями должны следить специалисты, сказал он, допустив, что дальнейший рост заболеваемости в России возможен. Однако, по его словам, в этом случае важно обращать внимание не на число заражений, а на количество госпитализации и летальных исходов.

О том, что в России выявили вариант коронавируса FLiRT, стало известно в среду, 22 мая. Как уточнили в Роспотребнадзоре, доминирующим штаммом в стране при этом остается омикрон, однако мониторинг позволил выявить даже единичные новые геноварианты. По последним данным, в России выявили 178 случаев заражения этим штаммом.

Необходимости менять состав вакцины от коронавируса «Спутник V» из-за обнаруженного в России варианта вируса FLiRT нет, заявлял директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. По его мнению, предстоит понаблюдать за тем, как вакцина будет действовать при этом варианте COVID-19, после чего принимать необходимые для корректировки состава решения, если они потребуются.

Иммунолог Николай Крючков ранее предупреждал о возможном всплеске заболеваемости вариантом вируса FLiRT. По его словам, всплески сначала начнутся в США и Европе, а после небольшого временного промежутка придут и в Россию, однако слишком масштабными они не будут.

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Источник — lenta.ru
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