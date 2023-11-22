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В стране и мире

Шесть человек попали в больницу после драки на свадьбе из-за десерта

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В индийском штате Уттар-Прадеш на свадьбе случилась массовая драка из-за нехватки десерта. Об этом сообщает Hindustan Times.

Один из гостей свадьбы возмутился, что ему не досталось традиционной сладости — расгуллы. После его комментария началась потасовка, в ходе которой пострадали шесть человек.

Все пострадавшие были доставлены в больницу и находятся в стабильном состоянии. Полиция занимается расследованием произошедшего. Инцидент произошел в ночь на понедельник, 20 ноября, в деревне Шамшабад недалеко от города Агра

Расгулла — традиционная индийская сладость, нежные творожные шарики, пропитанные сиропом. За право считаться родиной десерта спорят штаты Западная Бенгалия и Одиша (Орисса).

Ранее сообщалось, что на севере Индии в окрестностях города Багпат во время свадьбы произошла массовая драка. Конфликт начался после того, как дяде жениха не предложили блюдо с паниром, традиционным индийским сыром.

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Источник — lenta.ru
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