Спящие россияне придавили новорожденную дочь

20.11.2023 | 10:43

В населенном пункте Стрела Таврического района Омской области спящие родители придавили новорожденную дочь. Об этом сообщил РЕН ТВ источник, знакомый с ситуацией.

Собеседник пояснил, что россиянка положила ребенка на диван между мужем и собой и уснула. Спустя несколько часов она обнаружила, что девочка не дышит. После этого супруги вызвали бригаду скорой помощи.

Медикам не удалось спасти младенца. Источник РЕН ТВ указал, что у 23-летней матери и 27-летнего отца остались еще пятилетняя и трехлетняя дочери.

Мужчина в прошлом был судим за кражу. По факту случившегося омские следователи возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что жительница Пензы попыталась задушить десятимесячного внука из-за плача. Суд признал 45-летнюю россиянку виновной и отправил в колонию общего режима. До этого женщина привлекалась к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков и мошенничество в сфере кредитования.