12-летний подросток признался в убийстве одноклассника топором

19.11.2023 | 15:36

В убийстве 12-летнего школьника в городе Ачинске Красноярского края признался его одноклассник.

Об этом сообщила пресс-служба ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю и Республике Хакасия в Telegram-канале.

По его словам, погибший подросток пришел домой к однокласснику. Между ними вспыхнула ссора, в ходе которой гость стал оскорблять сверстника. Тот взял в сенях топор и ударил приятеля по голове. После этого он вынес тело мальчика в огород, погрузил в тележку, вывез к реке и сбросил тело в воду.

Следы крови, а также одежда убитого были найдены в доме признавшегося подростка.

18 ноября сообщалось, что тело пропавшего 12-летнего мальчика обнаружили в реке Мазульке в границах Ачинска. На нем нашли ножевое ранение. Было возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство»).