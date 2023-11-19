Сетевое издание|18+|Воскресенье|19 ноя 2023|17:22
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-3oC
-2oC
Завтра | Снег |
 

В стране и мире

12-летний подросток признался в убийстве одноклассника топором

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В убийстве 12-летнего школьника в городе Ачинске Красноярского края признался его одноклассник.

Об этом сообщила пресс-служба ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю и Республике Хакасия в Telegram-канале.

По его словам, погибший подросток пришел домой к однокласснику. Между ними вспыхнула ссора, в ходе которой гость стал оскорблять сверстника. Тот взял в сенях топор и ударил приятеля по голове. После этого он вынес тело мальчика в огород, погрузил в тележку, вывез к реке и сбросил тело в воду.

Следы крови, а также одежда убитого были найдены в доме признавшегося подростка.

18 ноября сообщалось, что тело пропавшего 12-летнего мальчика обнаружили в реке Мазульке в границах Ачинска. На нем нашли ножевое ранение. Было возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте