Сетевое издание|18+|Суббота|18 ноя 2023|15:17
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-2oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-3oC
-2oC
Завтра | Ясно |
 

В стране и мире

Перечислены способы укрепить брак

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Один из ключевых аспектов счастливого брака — хорошая коммуникация, помогающая открыто и искренне выражать мысли и чувства, констатировала психотерапевт, клинический психолог Юлия Жукова. В комментарии для «Ленты.ру» она перечислила и другие способы укрепить брак.

Способность говорить открыто помогает не только выражать свое мнение, но и слышать партнера, что позволяет избегать конфликтов, отметила психолог. «Не бойтесь выражать свое мнение, но помните об уважении к собеседнику, его точке зрения», — посоветовала она.

Время, проведенное вместе, также помогает сделать брак крепче, продолжила собеседница «Ленты.ру». Чтобы совместный досуг был захватывающим, следует найти общие интересы: заниматься спортом, вместе готовить, путешествовать. Также важны общие цели и планы. Супруги должны понимать, куда хотят двигаться вместе и каких целей достичь. Жукова отметила, что работа над общими планами тоже укрепляет отношения.

Еще одним условием крепкого союза психолог назвала сочувствие и поддержку партнера в трудные моменты. Поддержка помогает, кроме всего прочего, создать ощущение комфорта и безопасности в браке. В то же время она призвала не использовать любимого человека в качестве жилетки или груши для битья.

Не забывайте о проявлении любви и заботы. Покажите партнеру, что он важен для вас. Выражайте свои чувства словами и делами. Делайте приятные сюрпризы.

Кроме того, в отношениях очень важно доверие, заверила психотерапевт. «Будьте честны друг с другом, держите данное слово и не нарушайте границы доверия. Помните, что доверие важно заслужить и поддерживать взаимным уважением», — прокомментировала она.

«Секс тоже является важной составляющей брака. Обсуждайте свои ожидания и желания, не боясь быть открытыми и искренними друг с другом, — отметила напоследок Жукова. — Также помните, что никто не идеален. Вы сошлись с партнером таким, какой он есть. Переделывать его нет смысла. Стремитесь к пониманию и нежности, и ваш брак продлится долгие годы».

Ранее Юлия Жукова рассказала, что те, кто дружит с бывшими возлюбленными, зачастую не могут начать новые отношения. Она объяснила, что зачастую дружба с бывшим партнером — это эмоционально незавершенная связь.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте