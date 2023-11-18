Перечислены способы укрепить брак

18.11.2023 | 14:39

Один из ключевых аспектов счастливого брака — хорошая коммуникация, помогающая открыто и искренне выражать мысли и чувства, констатировала психотерапевт, клинический психолог Юлия Жукова. В комментарии для «Ленты.ру» она перечислила и другие способы укрепить брак.

Способность говорить открыто помогает не только выражать свое мнение, но и слышать партнера, что позволяет избегать конфликтов, отметила психолог. «Не бойтесь выражать свое мнение, но помните об уважении к собеседнику, его точке зрения», — посоветовала она.

Время, проведенное вместе, также помогает сделать брак крепче, продолжила собеседница «Ленты.ру». Чтобы совместный досуг был захватывающим, следует найти общие интересы: заниматься спортом, вместе готовить, путешествовать. Также важны общие цели и планы. Супруги должны понимать, куда хотят двигаться вместе и каких целей достичь. Жукова отметила, что работа над общими планами тоже укрепляет отношения.

Еще одним условием крепкого союза психолог назвала сочувствие и поддержку партнера в трудные моменты. Поддержка помогает, кроме всего прочего, создать ощущение комфорта и безопасности в браке. В то же время она призвала не использовать любимого человека в качестве жилетки или груши для битья.

Не забывайте о проявлении любви и заботы. Покажите партнеру, что он важен для вас. Выражайте свои чувства словами и делами. Делайте приятные сюрпризы.

Кроме того, в отношениях очень важно доверие, заверила психотерапевт. «Будьте честны друг с другом, держите данное слово и не нарушайте границы доверия. Помните, что доверие важно заслужить и поддерживать взаимным уважением», — прокомментировала она.

«Секс тоже является важной составляющей брака. Обсуждайте свои ожидания и желания, не боясь быть открытыми и искренними друг с другом, — отметила напоследок Жукова. — Также помните, что никто не идеален. Вы сошлись с партнером таким, какой он есть. Переделывать его нет смысла. Стремитесь к пониманию и нежности, и ваш брак продлится долгие годы».

Ранее Юлия Жукова рассказала, что те, кто дружит с бывшими возлюбленными, зачастую не могут начать новые отношения. Она объяснила, что зачастую дружба с бывшим партнером — это эмоционально незавершенная связь.