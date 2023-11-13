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В стране и мире

В России начнут бороться с массовыми подделками консервов

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Российские власти начнут бороться с массовыми подделками консервов. Для этого с 1 декабря 2023 года планируется начать эксперимент по внедрению их маркировки, узнали «Известия».

Решение принято по итогам совещания, проводившегося у вице-премьера правительства Дмитрия Григоренко 18 октября. Такой подход направлен на избавление от «выявляемого тоннами» фальсификата.

С 1 сентября следующего года маркировку консервов собираются ввести на обязательной основе для всего бизнеса. Согласно протоколу, на который ссылается издание, Минсельхоз против этого не возражает.

По словам источника, пилотный проект продлится с 1 декабря текущего года по 31 августа следующего. Он коснется мясных консервов и субпродуктов, овощей, фруктов и прочего, но не затронет детское питание и некоторые виды сухарей.

В августе россиян предупредили о скором подорожании шпротов и прочих консервов. По словам доцента кафедры экономической теории Российского экономического университета имени Плеханова Екатерины Новиковой, цены на них могут вырасти на 15-20 процентов. Причиной был назван запрет на поставки этих продуктов из ряда недружественных стран, а также уменьшение их производства в России. Однако со временем отечественные компании заполнят эту нишу, заключила эксперт.

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Источник — lenta.ru
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