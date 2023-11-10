Российская пенсионерка по заданию Украины подожгла поликлинику вместо военкомата

10.11.2023 | 12:02

На Урале 69-летняя пенсионерка пыталась поджечь военкомат, но перепутала здания. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным источника, женщине из Асбеста позвонили украинские мошенники и рассказали, что на ее имя кто-то взял кредит. Аферисты уверили, что она сможет вернуть суммы, если устроит поджог в военкомате. Фигурантка согласилась.

Пенсионерка купила десятилитровую канистру и залила туда семь литров бензина. Такси до военкомата ей оплатили мошенники.

Женщина вышла из авто, перепутала стороны и пошла к зданию, расположенному через дорогу. Это оказалась поликлиника №4 на улице Чкалова. Россиянка стала обливать ее бензином на глазах пациентов.

Охранник потушил пожар, а пожилую женщину задержали. Сейчас ее допрашивают.