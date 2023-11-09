Российский мэр запустил Telegram-референдум о своей отставке

09.11.2023 | 16:05

Глава города Стрежевой в Томской области Валерий Дениченко запустил референдум о своей отставке. Голосовать горожанам он предложил в личном Telegram-канале.

В предыдущей записи мэр Дениченко посетовал, что получает слишком много негативных комментариев о своей деятельности. Критика вынудила его задуматься о том, чтобы покинуть занимаемую должность. Свое состояние от критики он описал фразой «частенько возникает вопрос — на кой оно мне, если все вокруг недовольны».

Дениченко отметил, что предыдущая работа ему нравилась больше, и предположил, что ему действительно стоит покинуть должность.

«Меня прежняя работа более чем устраивала. Возможно, я уже выгорел, перестал понимать жителей и пора освобождать место? Как обычно, решать вам. Опрос далее», - написал мэр в блоге.

Ранее сообщалось, что вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов захотел направить полицию на борьбу со снежными пенисами, которые лепят жители российского города.