Продюсера детского телеканала осудили за растление детей. Он насиловал мальчиков более 10 лет и платил им за молчание

02.11.2023 | 12:20

Суд в Москве в среду, 1 ноября, приговорил 64-летнего продюсера детского телеканала Art Kids TV, создателя эстрадного коллектива «Фортуна-шоу» Александра Разумовского к 13 годам колонии строгого режима. По версии следствия, он в течение 11 лет растлевал детей.

«Приговором Нагатинского районного суда города Москвы фигуранту назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с ограничением свободы на 1 год 10 месяцев и запретом заниматься деятельностью, связанной с обучением и воспитанием детей на срок 15 лет. Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима», - сообщил столичный Следственный комитет России в Telegram-канале.

ПРОДЮСЕР ВОДИЛ ДЕТЕЙ В КАФЕ И ПРИГЛАШАЛ К СЕБЕ НА ДАЧУ И В САУНУ

По данным СМИ, следователи заинтересовались Разумовским после того, как в полицию написали заявление о пропаже двух детей. Оказалось, что оба мальчика провели ночь на даче у продюсера. Один из детей учился в параллельном классе с внучкой создателя коллектива «Фортуна-шоу».

Когда полицейские нашли детей, то те признались, что Разумовский совершил в отношении них действия сексуального характера. Также мальчики рассказали, что перед этим продюсер катал их на своей машине, водил в кафе и покупал им подарки. После каждой встречи они получали от него от одной до трех тысяч рублей.

Еще двоих мальчиков Разумовский насиловал на протяжении полутора лет. Продюсер познакомился с двумя детьми, которым не исполнилось 14 лет, во время съемок музыкального шоу. Взамен на интимную близость влиятельный шоумен обещал им поддержку в проекте.

РАЗУМОВСКИЙ СОВЕРШИЛ ПРЕСТУПЛЕНИЯ СЕКСУАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА В ОТНОШЕНИИ ШЕСТИ ДЕТЕЙ

Как установил суд, Разумовский, являясь продюсером детского канала, в период с 2010 по 2021 год совершил действия сексуального характера в отношении шести детей.

Создателя коллектива «Фортуна-шоу» признали виновным в трех эпизодах по части 3 статьи 135 УК РФ («Развратные действия в отношении двух и более лиц») и двух эпизодах по пункту «б» части 4 статьи 132 («Иные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 12-летнего возраста»). При этом свою вину он признал частично.

Несмотря на то, что судом было установлено, что от действий Разумовского пострадали шестеро несовершеннолетних, его жертвами могли стать и другие дети. Например, один ребенок, который был знаком с Разумовским, заявил, что продюсер звал его одного поехать с ним в сауну, но мальчика не пустила мать.

Еще одна история, оказавшаяся в СМИ, касалась мальчика, родителям которого Разумовский предложил отвезти его к себе на дачу, чтобы позаниматься вокалом. Мать ребенка попросила, чтобы с ребенком поехал отчим. В результате поездка отменилась.

«При изучении социальных сетей было обнаружено, что в друзьях у Разумовского много детей из района, где он жил, а также есть следы удаленных переписок, как с потерпевшими, так и с другими ребятами. (...) Один из аккаунтов продюсера называется «Граф Разумовский», - написал «Московский комсомолец».

РАЗУМОВСКИЙ СНАЧАЛА НЕ ПРИЗНАВАЛ ВИНУ

Продюсера задержали и заключили под стражу в ноябре 2021 года. При этом сначала Разумовский не признавал свою вину. Для его коллег новость об аресте стала неожиданностью.

«Александр не был никогда замечен ни в чем подобном... Он любил детей, всегда относился с добротой и пониманием к нашим участникам», - отметили коллеги Александра Разумовского.

Александр Разумовский основал детский творческий коллектив «Фортуна-шоу» в 1997 году вместе со своим братом-близнецом Сергеем. Эстрадное объединение является лауреатом и дипломантом международных и всероссийских конкурсов и фестивалей. За время существования коллектив выступал с Филиппом Киркоровым, Сергеем Лазаревым и другими артистами.

Кроме того, Разумовский работал продюсером детского музыкального канала Art Kids TV, а также был режиссером международного фестиваля детского творчества «Родная сторона».