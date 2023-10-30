Россиянка получила ожог ягодиц во время поездки в автобусе

В Екатеринбурге студентка одного из местных колледжей получила химический ожог ягодиц во время поездки в общественном транспорте. Об этом сообщает сетевое издание «Е1.РУ».
По словам девушки, она почувствовала жжение ниже спины после поездки в автобусе. Приехав в колледж, она увидела покрасневшую кожу. При этом на брюках россиянки не было каких-либо повреждений. Один из преподавателей вызвал в колледж скорую помощь, медики диагностировали у пострадавшей ожог второй степени.
Девушка считает, что кто-то специально нанес едкое вещество на сиденье. Химикат не является обычным бытовым средством, поскольку он не оставил следов на одежде, утверждает она. «Вот я сейчас еле передвигаюсь», — добавила студентка.
Ранее житель Москвы обжег ягодицы после химчистки автомобиля. 61-летний мужчина получил ожог третьей степени, ночью он проснулся от боли и был госпитализирован.
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