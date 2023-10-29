Умер звезда сериала «Друзья»

29.10.2023 | 08:32

Звезда сериала Друзья Мэттью Перри умер в возрасте 54 лет. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на правоохранительные органы.

По предварительным данным, актер утонул в джакузи, находясь в своем доме в Лос-Анджелесе. Как отмечает источник агентства, сотрудники службы экстренного реагирования прибыли на место происшествия по вызову об остановке сердца.

Также уточняется, что на месте смерти Перри не найдено наркотических веществ. Следов насильственной смерти также не обнаружено.

В июне стало известно, что Мэттью Перри приобрел дом на Голливудских холмах в Лос-Анджелесе. За покупку он отдал без малого пять миллионов долларов.

Мэттью Перри родился 19 августа 1969 года в Массачусетсе, США. Его самая известная и любимая зрителями роль - роль Чендлера Бинга в американском ситкоме «Друзья», который получил 27 номинаций на премию «Эмми» и четыре раза признавался лучшим комедийным сериалом. Также Перри запомнился по фильмам «Девять ярдов», «Танго втроем», «История Рона Кларка». Перри был также приглашенным актером в сериалах «Клиника», «Беверли-Хиллз, 90210», «Западное крыло».