Названа попавшая под новый налог категория россиян

26.10.2023 | 15:22

Новый налог по итогам 2023 года заплатят те россияне, кто получил по всем банковским счетам доход более 130 тысяч рублей. Об этом «Прайму» рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

Он напомнил, что закон о налоге с банковских вкладов вступил в силу 1 января 2021 года, но до 2023 года действовал мораторий на его правоприменение. Теперь же ограничения сняты, до 1 декабря 2024 года надо будет уплатить налог за 2023 год.

При расчете налога учитывается самый высокий уровень ключевой ставки ЦБ и умножают на один миллион рублей. В этом году пока максимальный показатель ставки составляет 13 процентов.

Все расчеты самостоятельно проведет Федеральная налоговая служба, после чего при необходимости выставит счет россиянину, попавшему под действие налога.

Освобождены от уплаты налога доходы по вкладам, процентная ставка по которым ниже одного процента, и доходы по счетам эскроу.