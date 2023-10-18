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В стране и мире

В школах отменили всероссийские контрольные по английскому языку

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Всероссийские проверочные работы (ВПР) по иностранным языкам будут отменены для школьников. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, чьи слова приводит РИА Новости.

Речь идет о всероссийских контрольных работах по английскому, французскому и немецкому языку.

«Точно уже мы не будем проводить ВПР по иностранным языкам... Это решение консолидированное, принятое», — пояснил он.

Остальные предметы, по словам Музаева, останутся в перечне ВПР. Однако, подчеркнул он, есть нюансы, связанные с проведением контрольных для учеников 11-х классов.

Ранее глава Рособрнадзора заявил, что модель перехода из девятого в десятый класс в России не соответствует современным требованиям и в скором времени ее изменят. Механизм поступления в колледжи после девятого класса также претерпит изменения, добавил он.

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Источник — lenta.ru
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