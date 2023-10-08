Число пострадавших в Израиле достигло 1864 человек

В результате эскалации палестино-израильского конфликта пострадали 1864 израильтянина, сообщает Times of Israel со ссылкой на Минздрав страны.
Уточняется, что среди раненных и госпитализированных 19 человек находятся в критическом состоянии.
Также, по данным ведомства, 326 тяжело ранены, а 359 получили ранения средней степени тяжести.
Ранее израильское министерство здравоохранения сообщало, что число пострадавших граждан составило по меньшей мере 1452 человека. Тогда 18 человек находились в критическом состоянии, еще 267 - в тяжелом.
Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ на ракетные обстрелы Армия обороны Израиля объявила о начале военной операции в Газе.
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