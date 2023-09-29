Россиянин пережил несчастный случай и «помолодел»

29.09.2023 | 13:39

Житель Якутии пережил несчастный случай, попал в больницу и «помолодел». Об этом сообщает портал ЯСИА.

По данным издания, россиянин упал с высоты второго этажа, однако при падении повредил лишь веки. Когда он обратился за медицинской помощью, врач-офтальмолог восстановила поврежденные ткани и сделала пациенту пластическую операцию.

Пострадавшему россиянину провели блефаропластику — удалили лишнюю кожу вокруг глаз, благодаря чему он стал выглядеть моложе.

«Пациент остался более чем доволен полученной медпомощью», — приводит ЯСИА сообщение представителей больницы.

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