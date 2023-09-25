В Госдуме призвали лицензировать коучей

25.09.2023 | 17:05

Первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая призвала ввести в России обязательное лицензирование для коучей, чтобы подтверждать соответствие их деятельности профессиональным стандартам, пишет РИА Новости.

«Кто же должны быть эти люди, которые учат, какое у них должно быть образование? Может быть, ты просто психолог или ты просто коуч, тогда нам нужны профстандарты, нам нужно лицензирование, сертифицирование, нужно понимать, что тот человек, к которому мы обращаемся, он имеет право (обучать в интернете)», — сказала депутат.

Как напоминает агентство, ранее с подобной инициативой выступил лидер общественного движения ЧЕСНОК (За честную и независимую оценку качества образования), бизнесмен Сергей Гришин. По его словам, в России необходимо установить меры, которые позволять отличать настоящих преподавателей от инфожуликов — псевдобизнесменов, псевдопсихологов, псевдоэкспертов.

По словам Буцкой, ЧЕСНОК уже начал создавать списки тех, кому не следует доверять. Она подчеркнула, что если человеку удалось построить бизнес, это не означает, что он достаточно компетентен для обучения других предпринимательству.

Ранее Ассоциация менеджеров и рекрутинговое агентство Unicorn Search назвали самые прибыльные профессии в России. По их данным, наиболее высокие зарплаты в России получают топ-менеджеры нефтегазовой отрасли — их средний годовой доход составляет 47,8 миллиона рублей. На втором месте по уровню заработка — управленцы логистической сферы с доходом в 34,6 миллиона рублей.