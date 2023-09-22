22.09.2023 | 13:51

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

Он отметил, что неподалеку от театра Луначарского упал осколок снаряда. Развожаев подчеркнул, что к месту были направлены все оперативные службы.

Информация о пострадавших уточняется, пояснил он. Развожаев призвал жителей Севастополя при обнаружении опасных элементов звонить в службу «112».

«Прошу сохранять спокойствие. И не выкладывать фото и видео», — резюмировал он.

Ранее в Минобороны России сообщили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Крымом управляемую ракету и два украинских беспилотника.

Украина предприняла попытку атаки российской территории около 10:30 утра, пояснили в ведомстве.

Кроме того, два дрона сбили над акваторией Черного моря в ночь на 22 сентября. В Минобороны указали, что один беспилотник уничтожили вблизи Крыма, второй — в Туапсинском районе Краснодарского края.