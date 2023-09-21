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Телефонные мошенники выманили у генерала КГБ 12 миллионов рублей

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Телефонные мошенники обманом выманили 12,6 миллиона рублей у генерала КГБ 79-летнего Александра Стерлигова, который в августе 1991 года был главным охранником президента РСФСР Бориса Ельцина и не дал путчистам его арестовать. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Пожилому мужчине позвонил аферист и представился сотрудником банка, который предложил перевести на безопасный счет свои сбережения.

Стерлигов поверил и отправил на указанный преступником счет 1,6 миллиона рублей. После этого, он также предоставил мошеннику доступ к облигациям стоимостью 11 миллионов рублей.

Позже Стерлигов понял, что его обманули и обратился в правоохранительные органы.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Полиция разыскивает аферистов.

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Источник — lenta.ru
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