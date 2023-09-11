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В стране и мире

В квасе выявили тройное превышение нормы алкоголя

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Национальный союз защиты прав потребителей в 30 процентах случаев обнаружил в квасах трехкратное превышение доли алкоголя. Об этом пишут «Известия».

Напитки различных торговых марок были приобретены в крупнейших торговых сетях страны, образцы передавались сразу в несколько лабораторий. Выяснилось, что при действующем нормативе в 1,2 процента спирта в квасе, ряд исследованных напитков содержал более трех процентов алкоголя. Общественники предупреждают, что такие квасы не следует приобретать детям и водителям перед поездкой.

Гендиректор производителя «Фонтан», выпускающей квас «Царские припасы», Александр Швидко усомнился в правильности методики исследования. Он указал, что неизвестно, при каких условиях отобрали образцы, соблюдался ли температурный режим при транспортировке образцов в лабораторию. Менеджер заверил, что продукция его предприятия полностью соответствует требованиям ГОСТа, проходит регулярные проверки в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

В компании также объяснили, что увеличение дозы спирта в квасе возможно при ряде факторов, например, при хранении напитка в условиях повышенной температуры. «Но это зона ответственности торговой точки», - уточнили там

Ранее диетолог Михаил Гинзбург предупредил, что для людей с некоторыми заболеваниями квас может быть вреден. Врач напомнил, что квас является продуктом с повышенным содержанием молочной кислоты и сахара, а иногда и алкоголя. «Квас вреден для людей с заболеваниями желудка, с гастритом, для диабетиков из-за большого количества сахара, а также для алкоголиков. Даже воздерживающийся от спиртного алкоголик может ощутить ароматы спирта в квасе и сорваться», - сказал он.

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Источник — lenta.ru
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