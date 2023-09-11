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В стране и мире

Россиянин спрятал золото на три миллиона рублей в ручке чемодана и попался

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Россиянин попытался провезти золото почти на три миллиона рублей в ручке чемодана и попался на входе в аэропорт Якутска. Историей поделился Telegram-канал Baza.

Уточняется, что 45-летний Марат работал на предприятии по добыче драгоценных металлов. За время вахты он украл почти 474 грамма золота на сумму 2,8 миллиона рублей и решил вывезти его из Якутска в Новосибирск.

Мужчина упаковал металл в 12 свертков и спрятал их в выдвижной ручке чемодана.

Сотрудники гавани нашли драгоценный груз на входе в аэропорт, когда багаж пассажира пропустили через металлодетектор. При этом канал не уточнил, как сложилась судьба россиянина дальше.

Ранее российская туристка привезла из Турции пять килограммов различных украшений и попалась таможенникам. Женщина заявила, что купила кольца и серьги на рынке и привезла их в подарок родственникам.

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Источник — lenta.ru
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