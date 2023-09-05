Жителям одного российского региона запретили плеваться

05.09.2023 | 12:19

Жителям Ярославской области запретили плеваться в общественных местах. С 7 сентября за подобное действие граждан начнут штрафовать, сообщило правительство российского региона.

Помощник губернатора Татьяна Потемкина пояснила, что Ярославская область стала одним из первых субъектов, где введена такая практика. Она подчеркнула, что нарушителей закона с 7 сентября будут штрафовать на полторы тысячи рублей.

Власти Ярославской области также отметили, что за два неполных месяца, прошедших со вступления в силу изменения в региональный закон «Об административных правонарушениях», уже выявлено более 50 случаев плевков в общественных местах.

Нарушителей находили с помощью камер видеонаблюдения. Сотрудники инспекции административно-технического надзора и сотрудники полиции «незамедлительно выходят на место, устанавливают данные нарушителя и рассматривают административный материал прямо на месте», заверили в ярославском правительстве.

Помимо этого, в новую редакцию закона, которая вступила в силу 7 июля, были внесены и другие статьи, предусматривающие ответственность за правонарушения в сферах благоустройства и общественного порядка.

Ранее адвокат Оксана Грикевич напомнила, что жильцов, из-за которых пострадало общее имущество, с 1 октября 2023 года ждут штрафы.