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В стране и мире

В Госдуме объяснили слухи о скором начале мобилизации

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Депутат Госдумы Андрей Гурулев объяснил, что распространением слухов о начале новой мобилизации в России пытаются влиять на народ. Его заявление по ситуации опубликовал портал Chita.ru.

Парламентарий от Забайкальского края отметил, что российские власти в этом вопросе предпочли идти другим путем. «Слухи о мобилизации для чего? Для того, чтобы народ ходил бурчал. У нас стоит план - примерно 420 тысяч военнослужащих по контракту, которых мы должны набрать до конца года. Зарплата и социальные гарантии там довольно серьезные», - пояснил Гурулев.

Он подчеркнул, что мобилизация влечет за собой давление на промышленный комплекс страны.

«Чтобы кого-то мобилизовать массово, нужно на них оружие, снаряжение, одежду, технику, боеприпасы, еду и все остальное. Толку мобилизовать людей, когда промышленный комплекс столько не даст?» - поделился мыслями депутат.

В конце августа в Адыгее опровергли сообщения о подготовке к новой волне мобилизации.

21 сентября 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. Спустя чуть больше двух месяцев, 28 октября, она завершилась.

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Источник — lenta.ru
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