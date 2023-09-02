В России предложили обложить электросамокаты налогом

В России могут обязать владельцев электросамокатов регистрировать свои транспортные средства в ГИБДД и обложить их дорожным налогом.
Такую инициативу предложил депутат от «Единой России» Александр Якубовский, его цитирует Telegam-канал «Подъем».
По словам депутата, чтобы получить возможность управлять средством индивидуальной мобильности (СИМ; включает в себя электросамокаты, моноколеса и гироскутеры), россиянам необходимо сдать на права, зарегистрировать свой транспорт в ГИБДД и повесить на него номер, чтобы его можно было отследить.
Таким образом, в России не придется вводить жесткие меры по ограничению скорости, заявил Якубовский.
«При регистрации СИМ, которые тоже пользуются дорогами, стоит вводить какой-то минимальный налог, который тоже будет идти целевым образом на улучшение инфраструктуры, создание велодорожек. Хочешь пользоваться? Вопросов нет: получи допуск, зарегистрируй транспортное средство и плати минимальный налог», — добавил он.
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