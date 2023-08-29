Пропавшая в Москве фигуристка нашлась

29.08.2023 | 21:46

Пропавшая фигуристка Алина Горбачева найдена полицейскими в Москве. Об этом сообщила столичная прокуратура в своем Telegram-канале.

16-летнюю спортсменку обнаружили полицейские в кинотеатре одного из торговых центров. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Уточняется, что каких-либо противоправных действий в отношении нее не совершалось.

В свою очередь, издание Baza выяснило, что фигуристку нашли в торговом центре Crocus City Mall.

О пропаже Горбачевой — действующей чемпионки России в женском одиночном катании среди юниоров — стало известно ранее 29 августа. Девушка поссорилась с тренером, вышла с катка, отправилась в парк и не вернулась домой. Следственный комитет возбудил уголовное дело.