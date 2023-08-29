Сетевое издание|18+|Вторник|29 авг 2023|23:07
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Пропавшая в Москве фигуристка нашлась

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Пропавшая фигуристка Алина Горбачева найдена полицейскими в Москве. Об этом сообщила столичная прокуратура в своем Telegram-канале.

16-летнюю спортсменку обнаружили полицейские в кинотеатре одного из торговых центров. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Уточняется, что каких-либо противоправных действий в отношении нее не совершалось.

В свою очередь, издание Baza выяснило, что фигуристку нашли в торговом центре Crocus City Mall.

О пропаже Горбачевой — действующей чемпионки России в женском одиночном катании среди юниоров — стало известно ранее 29 августа. Девушка поссорилась с тренером, вышла с катка, отправилась в парк и не вернулась домой. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте