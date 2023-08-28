В Кремле высказались об организации похорон Пригожина

28.08.2023 | 14:01

Решение о том, как будут организованы похороны бизнесмена Евгения Пригожина, который погиб при крушении самолета в Тверской области, будет в первую очередь зависеть от его родственников. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Такие решения всегда принимаются вместе с родственниками и в первую очередь основываются на решении родственников», — сказал пресс-секретарь президента, подчеркнув, что решение о похоронах обнародуют.

Песков добавил, что неизвестно, посетит ли Владимир Путин похороны бизнесмена, так пока нет информации, каким образом состоится траурное мероприятие.

23 августа самолет Embraer, который выполнял рейс из Москвы в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Тверской области. На его борту находились семь пассажиров и три члена экипажа, никого спасти не удалось. Среди пассажиров числился Пригожин, а также ключевой командир «Вагнера» Дмитрий Уткин. По одной из версий следствия, в отсеке шасси самолета могла быть бомба.

Путин выразил соболезнования в связи с крушением самолета и заявил, что расследование авиакатастрофы доведут до конца. Глава государства назвал Пригожина талантливым бизнесменом и человеком сложной судьбы, который «добивался нужных результатов и для себя, и для общего дела».