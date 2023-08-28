Сетевое издание|18+|Понедельник|28 авг 2023|15:07
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+17oC
+18oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+18oC
+19oC
Завтра | Ясно |
 

В стране и мире

В Кремле высказались об организации похорон Пригожина

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Решение о том, как будут организованы похороны бизнесмена Евгения Пригожина, который погиб при крушении самолета в Тверской области, будет в первую очередь зависеть от его родственников. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Такие решения всегда принимаются вместе с родственниками и в первую очередь основываются на решении родственников», — сказал пресс-секретарь президента, подчеркнув, что решение о похоронах обнародуют.

Песков добавил, что неизвестно, посетит ли Владимир Путин похороны бизнесмена, так пока нет информации, каким образом состоится траурное мероприятие.

23 августа самолет Embraer, который выполнял рейс из Москвы в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Тверской области. На его борту находились семь пассажиров и три члена экипажа, никого спасти не удалось. Среди пассажиров числился Пригожин, а также ключевой командир «Вагнера» Дмитрий Уткин. По одной из версий следствия, в отсеке шасси самолета могла быть бомба.

Путин выразил соболезнования в связи с крушением самолета и заявил, что расследование авиакатастрофы доведут до конца. Глава государства назвал Пригожина талантливым бизнесменом и человеком сложной судьбы, который «добивался нужных результатов и для себя, и для общего дела».

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте