СК подтвердил гибель Пригожина

27.08.2023 | 13:57

Следственный комитет (СК) России подтвердил гибель бизнесмена Евгения Пригожина в результате крушения его самолета в Тверской области. Ведомство опубликовало заявление в Telegram.

Следствие завершило проведение молекулярно-генетических экспертиз.

«По их результатам личности всех 10 погибших установлены, они соответствуют списку, заявленному в полетном листе», - заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.

23 августа самолет Embraer потерпел крушение в Тверской области. На его борту находились семь пассажиров и три члена экипажа, никого спасти не удалось. Среди пассажиров числился бизнесмен Евгений Пригожин, а также ключевой командир «Вагнера» Дмитрий Уткин. По одной из версий следствия, в отсеке шасси самолета могла быть бомба.

Ранее СК изъял бортовые самописцы с места крушения в Тверской области бизнес-джета Embraer, который выполнял рейс из Москвы в Санкт-Петербург. Следователи продолжают осмотр местности и изымают документы, которые имеют значение для установления всех обстоятельств авиакатастрофы.

Фото Елены Копыловой, РИА Новости.