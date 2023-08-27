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В стране и мире

СК подтвердил гибель Пригожина

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Следственный комитет (СК) России подтвердил гибель бизнесмена Евгения Пригожина в результате крушения его самолета в Тверской области. Ведомство опубликовало заявление в Telegram.

Следствие завершило проведение молекулярно-генетических экспертиз.

«По их результатам личности всех 10 погибших установлены, они соответствуют списку, заявленному в полетном листе», - заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.

23 августа самолет Embraer потерпел крушение в Тверской области. На его борту находились семь пассажиров и три члена экипажа, никого спасти не удалось. Среди пассажиров числился бизнесмен Евгений Пригожин, а также ключевой командир «Вагнера» Дмитрий Уткин. По одной из версий следствия, в отсеке шасси самолета могла быть бомба.

Ранее СК изъял бортовые самописцы с места крушения в Тверской области бизнес-джета Embraer, который выполнял рейс из Москвы в Санкт-Петербург. Следователи продолжают осмотр местности и изымают документы, которые имеют значение для установления всех обстоятельств авиакатастрофы.

Фото Елены Копыловой, РИА Новости.

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Источник — lenta.ru
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