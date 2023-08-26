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В стране и мире

Россиянин натравил на полицейских собаку и угрожал оружием

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В Хабаровске участковый приехал на вызов из-за якобы раненного ножом мужчины, а в результате на него натравили собаку бойцовой породы, а также угрожали предметом, внешне похожим на боевое оружие. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

23 августа участковый приехал на вызов из-за якобы раненого, а в результате встретил двоих пьяных мужчин, которые проявляли агрессию к врачам из бригады скорой помощи. При этом сообщение о ножевом ранении не подтвердилось.

Силовик потребовал от мужчин прекратить нарушение общественного порядка, но нарвался на грубость. В итоге он задержал одного из них. После чего в сопровождении прибывшего сотрудника Росгвардии полицейский поднялся в квартиру второго мужчины, чтобы тот взял удостоверяющие личность документы.

Однако при входе в дом нарушитель натравил на правоохранителей собаку бойцовой породы, а затем стал угрожать похожим на оружие предметом.

Силовики смогли задержать и второго мужчину. Им оказался 33-летний ранее неоднократно судимый, в том числе за кражи, грабежи, вымогательство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, применение насилия в отношении представителя власти местный житель. Его вместе с товарищем доставили в отдел внутренних дел. Экспертиза показала, что угрожал мужчина корпусом от ручного противотанкового гранатомета РПГ-26 одноразового применения.

Ранее в Анапе следователи возбудили уголовное дело в отношении 34-летнего туриста из Ростовской области, который напал на полицейского.

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Источник — lenta.ru
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