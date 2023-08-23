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В стране и мире

Россиянка избила пенсионерку за замечание из-за пса в песочнице

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На детской площадке в Екатеринбурге избили пожилую женщину. Поводом для нападения стало замечание собачнице, чей шпиц залез в песочницу. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел во дворе на Татищева дом 80. По словам дочери пострадавшей, неизвестная женщина выгуливала собаку на детской площадке, животное село в песочницу.

Пенсионерка подошла и вежливо попросила убрать оттуда собаку. В ответ хозяйка питомца сильно ударила ее телефоном по голове, после чего ушла.

72-летняя россиянка попала в больницу с пробитой головой. Дочь пострадавшей написала заявление в полицию.

В мае в Оренбурге мужчина на улице Юных Ленинцев натравил бойцовскую собаку на пенсионера из-за сделанного замечания. Пенсионер обратил внимание, что местный житель, гуляя с псом, рвал цветы с клумбы во дворе жилого дома.

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Источник — lenta.ru
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