Врачи раскрыли неожиданную пользу слез

16.08.2023 | 10:39

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, офтальмолог Михаил Коновалов, раскрыли неожиданную пользу слез.

В выпуске программы «Жить здорово!» на Первом канале они рассказали, что плач снижает уровень стресса и способствует выработке гормонов счастья. Выпуск доступен на сайте телеканала.

Специалисты заявили, что со слезами у людей выводится гормон стресса кортизол. Помимо этого, как отметили врачи, во время плача в организме вырабатывается окситоцин и серотонин. «Это гормоны счастья, тепла, привязанности», — объяснил Коновалов.

Кроме того, слезы обладают антимикробным действием благодаря содержанию в них лизоцина, рассказали врачи. «В слезе содержится лизоцин — это то вещество, которое прямым образом влияет на бактерии и на вирусы», — пояснил офтальмолог.

Ранее Елена Малышева и ее соведущий, врач-кардиолог Герман Гандельман, в эфире программе «Жить здорово!» на Первом канале назвали голубику продуктом, полезным для потенции.