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В стране и мире

В российском городе люди застряли на колесе обозрения

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В парке Красноярска «Троя» посетители застряли на остановившемся колесе обозрения из-за отключенного электричества.

Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

Люди находились на аттракционе почти час. Отмечается, что дети испугались и замерзли на сильном ветру. При этом в парке не было резервных генераторов, поэтому посетителей не удавалось спустить.

Уточняется, что колесо обозрения снова работает. Администрация парка принесла извинения отдыхающим. Однако одна из посетительниц намерена подать заявление в суд.

Ранее колесо обозрения «Солнце Москвы» в столичном парке ВДНХ приостановило работу из-за ливня согласно требованиям безопасности. Всех посетителей колеса обозрения высадили в штатном режиме. До этого в Telegram-каналах появились сообщения о том, что «Солнце Москвы» остановилось из-за непогоды, а в кабинах оказались заблокированы люди.

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Источник — lenta.ru
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