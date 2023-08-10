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В стране и мире

В России предложили считать дорогу до офиса рабочим временем

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Институт исследования проблем современной политики (ИИПСП) предложил сократить в России рабочий день, признав рабочим время, потраченное на то, чтобы добраться из дома до офиса и обратно. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на направленное министру труда и соцзащиты Антону Котякову письмо.

В институте сослались на статью 91 Трудового кодекса России, где говорится, что продолжительность рабочего времени не должна превышать 40 часов в неделю. На дорогу из дома на работу и обратно иногда уходит от 10 до 20 часов из-за того, что сотрудники живут далеко от работы, отметили в организации.

За счет этого у россиян накапливается хроническая усталость, снижается мотивация к работе, от чего страдает ее качество. Усталость приводит и к депрессии, а также неизбежно влечет за собой развитие таких заболеваний, как гастрит, язва, гипертония и инфаркты, говорится в письме.

Кроме того, ИИПСП ссылается на международное внимание к вопросу сокращения рабочего времени. Там напомнили, что ранее Европейский суд признал рабочим время, потраченное сотрудником на то, чтобы добраться до работы. В Португалии же решили провести эксперимент с внедрением четырехдневной рабочей недели.

Ранее аналитическая компания ActivTrak сообщала, что по итогам второго квартала 2023 года в мире стали тратить на работу на 37 минут меньше. Средний показатель продолжительности рабочего дня упал с 10,5 часа до 10 часов.

Рабочее время россиян при этом рекордно выросло. В первом квартале этого года в среднем на одного работника приходилось 38 часов 30 минут рабочего времени в неделю. В этот же период 2022 года средняя рабочая неделя составляла 38 часов 14 минут, а в 2021-м - чуть менее 38 часов.

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Источник — lenta.ru
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