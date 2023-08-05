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В стране и мире

В России предложили разрешить женщинам в декрете работать дистанционно

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Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил разрешить женщинам в декрете работать дистанционно с сохранением выплат. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу депутата Госдумы.

Политик направил на заключение в российское правительство пакет законопроектов о правах женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком. Он предложил дополнить статьи закона «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» и Трудового кодекса РФ.

В проекте указано, что родитель будет иметь право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком, если работает неполный рабочий день дистанционно. При этом условием является возможность выпонять трудовые функции удаленно.

Слуцкий считает, что закон позволит женщинам совмещать материнство с работой. «Возможность дистанционной работы придаст женщинам уверенность в финансовом положении», — уверен он.

Ранее в Госдуме подготовили проект о праве студенток в декрете перевестись на бюджет.

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Источник — lenta.ru
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