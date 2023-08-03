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В стране и мире

Российский дальнобойщик объяснил дефицит кадров в профессии

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Дефицит дальнобойщиков в России связан с условиями труда и низкими заработными платами, считает водитель Максим Штогрин. Своим мнением он поделился в беседе с «Лентой.ру».

«В России дефицит из-за того, что многие работодатели, крупные фирмы и прочие, обманывают водителей: кидают на деньги, заставляют работать, не соблюдая режим труда и отдыха. Бегут многие в Европу. Потому что в Европе ты работаешь по режиму труда и отдыха, на новой машине, что тоже немаловажно для каждого водителя. В России дальнобойщики зарабатывают от 50 до 80 тысяч рублей, в Европе этот ценник в три-четыре раза больше и нагрузки намного меньше», — высказался дальнобойщик.

Он также отметил, что в России плохо оборудованы паркинги для отдыха дальнобойщиков ночью или на выходных.

Ранее заместитель директора транспортно-логистической компании ПЭК Вадим Филатов заявил о сложившемся в России остром дефиците водителей-дальнобойщиков.

По оценкам ПЭК, российским транспортным компаниям не хватает около 60 000 водителей.

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Источник — lenta.ru
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