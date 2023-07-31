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В стране и мире

Власти России нашли новый способ сократить расходы бюджета

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Минфин предложил новый метод контроля за расходом бюджетных средств — наблюдать за госучреждениями «тайно», без предупреждения о проверке, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя министерства.

Если подход одобрят, он будет внедрен с 2025 года. Наблюдение будет осуществлять Счетная палата. Как объяснил источник газеты, новый метод заключается в сборе и анализе данных об объекте контроля, содержащихся в информационных ресурсах и внешних источниках.

По его словам, мера направлена на упреждение нарушений и уменьшение административной нагрузки на госучреждения — министерства, ведомства, вузы, культурные учреждения, суды. Внедрить новый вид аудиторской проверки — наблюдение — ранее уже предлагал замминистра финансов Алексей Лавров в ходе дискуссии саммита «Россия — Африка».

По словам эксперта Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Эмиля Аблаева, таким образом Минфин хочет сократить расходы бюджета. Новый инструмент поможет выявить ненужные траты и оптимизировать их.

Кроме того, добавил Аблаев, Минфин и ЦБ обеспокоены неравномерностью расходования бюджетных средств в течение года, и ищут способы ее устранить. По его словам, всплеск расходов в декабре или использование практики переноса части расходов, как это было в начале текущего года, разгоняют инфляцию.

7 июля Минфин сообщал, что дефицит бюджета составил 2,595 триллиона рублей, при этом доходы за первое полугодие упали на 12 процентов в годовом выражении, а расходы выросли на 19 процентов. Нефтегазовые доходы сократились почти в два раза (минус 47 процентов в годовом выражении), до 3,38 триллиона рублей.

Тем не менее в министерстве ожидают, что по итогам 2023 года дефицит уложится в план и составит 2-2,5 процента ВВП.

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Источник — lenta.ru
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