Ростовский губернатор подтвердил взрыв ракеты в Таганроге

28.07.2023 | 17:03

Губернатор Ростовской области Василий Голубев подтвердил взрыв ракеты в Таганроге. Его комментарий по ситуации приводится в Telegram-канале.

Он пояснил, что все произошло в центре города у кафе «Чехов сад». К месту взрыва ракеты направили спасателей.

Есть несколько пострадавших, к которым выехали бригады скорых, указал Голубев. «Четыре человека получили легкие ранения от разбившихся стекол. Информация об ущербе уточняется», — написал ростовский губернатор.

Позже Голубев добавил, что за помощью к врачам обратились 15 человек. У всех граждан выявлены легкие травмы от осколков.

О взрыве в центре Таганрога стало известно в пятницу, 28 июля.