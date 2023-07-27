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В стране и мире

Под Москвой 22-летний молодой человек проглотил дверную ручку и дужки от очков

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В Коломне 22-летний молодой человек проглотил дверную ручку, зубную щетку и две дужки от очков. Его удалось спасти врачам. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.

Пациент поступил в Коломенскую больницу. Медики в ходе диагностики нашли странный набор предметов у парня в желудке и пищеводе. Жителя Подмосковья решили оперировать.

Щетку и дверную ручку удалось извлечь без единого разреза и с помощью обычного эндоскопа. А застрявшие дужки вынимали хирурги.

Объяснить, зачем он все это съел, парень не сумел. Сейчас он восстанавливается. Вскоре ему предстоит пройти психиатрическое лечение.

Ранее сообщалось, что в Москве школьница съела два рулона туалетной бумаги и попала в больницу. Девочке оказали помощь в детской больнице №9 имени Сперанского.

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Источник — lenta.ru
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