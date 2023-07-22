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В стране и мире

Стало известно о погибшем при прорыве кипятка в московском ТЦ

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При прорыве кипятка в московском торговом центре «Времена года» погиб один человек. Об этом в субботу, 22 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Как уточнил собеседник агентства, на данный момент ведутся поиски еще одного человека, который, предположительно, может быть заблокирован на втором этаже ТЦ.

Ранее сообщалось, что причиной ЧП стала авария в магазине «Глобус Гурмэ» на производственной линии — именно там взорвалась труба с кипятком.

До этого стало известно, что от прорыва горячей воды в московском торговом центре пострадали 70 человек.

При этом отмечалось, что трое из них были госпитализированы.

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Источник — lenta.ru
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