Гаишник взломал программу по сдаче экзаменов для правильных ответов

В Кабардино-Балкарии полковник полиции взломал программу по сдаче экзаменов по теории в ГАИ, чтобы она выдавала только правильные ответы.
Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
На компьютере в отделении полиции в Баксане была обнаружена вредоносная программа. С ее помощью сдавали на права те, кто не выучил правила дорожного движения, а заплатил гаишникам.
По версии следствия, вредоносную программу установил полковник, занимающий должность старшего инспектора мобилизационной подготовки института повышения квалификации сотрудников МВД.
В отношении него могут возбудить уголовное дело за получение взятки, создание вредоносного программного обеспечения и превышение должностных полномочий.
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