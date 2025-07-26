Автоэксперт предупредил о серьезной проблеме из-за новой нормы в ПДД

26.07.2025 | 15:08

Новое правило в ПДД определенно вызовет негодование у водителей и может повлечь за собой социальное напряжение в обществе, рассказал председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что с субботы, 26 июля, вступают в силу изменения ПДД. Новое правило запрещает двигаться в ряду со спецтранспортом на равной скорости и предписывает автомобилистам при приближении машин со спецсигналом перестраиваться в соседний ряд либо на обочину, или выполнив другой маневр.

«Возмущение и негодование среди водителей возрастет, это совершенно точно. Непонятно, для чего это было нужно, потому что речь идет только о машинах с цветографическими схемами и так называемых сопровождающих автомобилях. В сущности, и раньше им надо было уступать дорогу. Ну и, в общем-то, уступали», - отметил Похмелкин.

Автоэксперт предположил, что новое правило может запутать людей, не все сразу воспримут эту норму, что повлечет многочисленные штрафы. По его мнению, это только увеличит социальное напряжение в обществе и ничего хорошего для дорожной ситуации, в итоге, это не даст.

Ранее сообщалось, что в России приняли решение о более строгих правилах перевозки детей в автомобилях. В соответствии с новым постановлением, такие устройства, как лямки, адаптеры, фиксаторы и накладки на ремни безопасности, больше не считаются детскими удерживающими системами.