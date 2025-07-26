Названа причина унесшего жизни обрушения в многоэтажке в Саратове

26.07.2025 | 08:59

Утечка газа является предварительной причиной взрыва, вызвавшего обрушение нескольких этажей в многоэтажке на улице Блинова в Саратове.

Об этом сообщил в Telegram губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

По словам чиновника, на месте унесшей жизни нескольких россиян трагедии работают все экстренные службы, которые не исключают возможность нового обрушения.

«Пункт временного размещения для жильцов дома на Блинова организован на базе школы № 103, расположенной поблизости (...) На месте происшествия продолжает работать оперативный штаб», - рассказал Бусаргин.

По последней информации, жертвами обрушения в Саратове стали четыре человека, среди которых один ребенок. Часть дома обрушилась на прохожих - среди них есть пострадавшие.

Фото - кадр с видео СУ СКР по Саратовской области.