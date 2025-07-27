Сетевое издание|18+|Воскресенье|27 июл 2025|11:29
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+24oC
+25oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+25oC
+26oC
Завтра | Ясно |

В стране и мире

В турецком отеле мальчику из России разрезало кожу и мышцы до кости

Печать
Telegram

В Турции госпитализировали мальчика из России с разрезанной раной: была повреждена кожа и мышцы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, семья из Татарстана заселялась в номер отеля в Анталье. Взрослые оставили ребенка в детском клубе и пошли отдыхать, но спустя 20 минут их попросили срочно подойти.

Один из сыновей попытался перелезть через забор, но острый зубец впился ему в кожу и порезал мышцы до кости.

В детском центре ребенку не смогли оказать помощь. Как передает канал, ребенку пришлось бежать до бара, где незнакомцы перевязали ему рану. Затем мальчика доставили в больницу, там ему зашили разрез.

Ранее британская туристка едва не лишилась уха после укуса паука на греческом острове Родос.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте