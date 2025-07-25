В стране и мире

В России захотели ужесточить контроль за заправками

Печать
Telegram

В России захотели ужесточить контроль за мобильными и контейнерными автозаправочными станциями (АЗС). Об этом со ссылкой на зампреда думского комитета по энергетике Юрия Станкевича сообщает газета «Известия».

В Госдуму обратились региональные власти с просьбой разобраться в работе с рядом АЗС. Часть из них не соблюдает правила безопасности: стоят возле дорог и зданий, а также нарушают правила торговли, поэтому участники рынка считают необходимым полностью запретить их работу.

Как отмечает депутат, заправки выведены из зоны внимания Ростехнадзора, а правила установки мобильных станций сведены на уровень ГОСТа и сводов правил, за исполнением которых никто не следит.

По данным Росстандарта, передвижные и контейнерные автозаправочные станции работали в стране еще в 90-е. С развитием сети заправок он на какое-то время исчезли, но сейчас вернулись на рынок.

«В отдельных регионах это приобретает массовый характер. Если по всей стране действует более 25 тысяч стационарных АЗС, то количество нестационарных неизвестно - по отдельным экспертным оценкам, в некоторых субъектах уже свыше десяти процентов автомобильного топлива реализуется через подобные АЗС», - отмечают в пресс-службе ведомства.

Как заявил зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев, количество мобильных и контейнерных АЗС в России исчисляется тысячами, и оно все время растет. Однако из-за правового пробела их владельцы не соблюдаются требования ни по подключению к дорожной сети, ни по безопасности, ни по экологии. Многие заправки открывают фирмы-однодневки, АЗС размещают, не соблюдая норм от удаленности от зданий и вблизи опоры электропередачи.

В ходе торгов на Петербургской бирже в четверг, 24 июля, стоимость премиального сорта бензина Аи-95 выросла на 0,41 процента, до 76 330 рублей за тонну. Это всего на 450 рублей ниже, чем исторический максимум, достигнутый в сентябре 2023 года. Топливо «Премиум» дорожает с 11 июля, а с начала лета его стоимость выросла на четверть, превысив прошлогодние максимумы. Более дешевый бензин, Аи-92, впервые за последние две недели подешевел до 66,3 тысячи рублей за тонну, что на 0,45 процента ниже, чем в среду.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме

  • Врач оценил вред от привычки хрустеть пальцами

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте