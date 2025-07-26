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В России оценили вероятность появления выплаты родителям школьников к 1 сентября

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Чтобы реализовать инициативу о выплатах родителям всех школьников перед 1 сентября, нужно изыскать колоссальные средства, поэтому вряд ли она будет реализована, полагает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Об идее она высказалась в беседе с «Лентой.ру».

Ранее группа депутатов Госдумы разработала законопроект о ежегодной выплате в размере прожиточного минимума одному из родителей школьников перед учебным годом.

Сегодня в России существует мера поддержки, согласно которой можно получить остаток средств материнского семейного капитала в размере до 10 тысяч рублей, обозначила Бессараб. Кроме того, в большинстве регионов есть возможность подготовки к школе семей, испытывающих финансовые трудности, как правило, многодетных, за счет региональных бюджетов. Также сегодня в России семьи почти с 11 миллионами детей получают единое пособие, соответствующее 50,70 или 100 процентам от прожиточного минимума ребенка в соответствующем субъекте, которое тоже можно потратить на подготовку к школе, указала депутат.

«Сегодня на реализацию такого предложения средств в бюджете не заложено. Кроме того, у нас более 30 миллионов школьников, значит, соответственно, более 30 миллионов родителей, и если посчитать все в размере МРОТ, то деньги требуются колоссальные. Нужно подумать, откуда их можно изыскать», - заявила Бессараб.

По мнению парламентария, помощь в подготовке семей к школе стоит оказывать дифференцированно, оценивая их финансовое состояние.

«Если семья обеспечена, то зачем забирать у тех, кому можно помочь, и отдавать тем, кому это не нужно, ведь нужно помогать деткам, которые действительно нуждаются в этом. Вот так вот просто по предложению депутатов выделить дополнительные средства, да еще с учетом того, что у нас бюджет уже сформирован с учетом поправок на ближайшую трехлетку. Я сомневаюсь, что это сегодня будет возможно сделать», - заключила Бессараб.

В России в ряде регионов в борьбе за улучшение демографической ситуации ввели выплаты беременным школьницам, а также студенткам. Меры поддержки уже действуют в Брянской, Орловской, Самарской, Челябинской областях, а также в Красноярском и Пермском краях.

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Источник — lenta.ru
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