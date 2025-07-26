Россиян предупредили о распространении еще одной передаваемой клещами болезни

26.07.2025 | 14:55

В первой половине 2025 года увеличилось количество клещей, зараженных риккетсиозом - заболеванием, которое вызывают бактерии из группы риккетсий и которое проявляется повышением температуры, ознобом, головной болью и появлением сыпи, предупредила инфекционист лаборатории ДНКОМ Елена Кузнецова. Причины распространения еще одной передаваемой этими членистоногими болезни она раскрыла россиянам в разговоре с «Лентой.ру».

Специалистка рассказала, что в 2025 году значительно увеличилось число положительных результатов тестирования клещей на риккетсиоз, особенно в центральной части России.

«Уровень инфицированности клещей риккетсиозом в первом полугодии 2025 года вырос до 25 процентов и впервые превзошел показатели по боррелиозу, доля заражения которым снизилась до 19 процентов», - отметила врач.

Причиной тревожной динамики Кузнецова считает совокупность нескольких факторов, таких как расширение ареала обитания клещей из-за потепления и урбанизации, использование более экологичных инсектицидов для борьбы с ними и появление новых штаммов возбудителей.

Ранее ученые предупредили, что мягкие зимы спровоцировали распространение клещей, которые переносят анаплазмоз в Центральной России. Прежде переносчики этого заболевания встречались в основном на юге страны.