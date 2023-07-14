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В стране и мире

Названы сферы с самым сильным ростом зарплат

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С начала 2023 года на российском рынке труда сильнее всего увеличились зарплатные предложения в сфере офис-служб и бизнес-услуг. Об этом со ссылкой на исследования сервиса «Работа.ру» пишет РБК.

Работодатели в этой отрасли предлагали сотрудникам оплату на 22 процента выше, чем в первом полугодии 2022 года. На ту же величину выросли зарплатные предложения на вакансии для стажеров и студентов. Соискателям в сфере образования и науки стали предлагать зарплаты на 16 процентов выше, красоты и здоровья - на 14 процентов, а работникам торговли - на 12 процентов.

Рост предложений по оплате специалисты зафиксировали и в других отраслях. Так, в недвижимости и строительстве готовы платить больше на 11 процентов, в маркетинге и рекламе и в финансовом секторе - на 10 процентов, а в транспорте и логистике зарплатные предложения увеличились на 9 процентов. Сотрудники в сфере услуг и производства могут рассчитывать на зарплату на 8 процентов выше, чем год назад, а оплата труда в IT и телекоме выросла только на 4 процента.

При этом самые высокие зарплатные ожидания оказались именно у IT-специалистов, они хотят получать 211 тысяч рублей. Желаемый размер зарплаты сотрудников сферы недвижимости и строительства - 204 тысячи рублей, финансовой сферы - 180 тысяч рублей.

Сервис «Работа.ру» проанализировал более 200 тысяч вакансий для получения данных о зарплатных предложениях. В опросе компании приняли участие более 4 тысяч россиян.

Ранее исследование компании онлайн-рекрутинга hh.ru показало, что больше половины российских компаний (53 процента) намерены повысить оплату труда своим сотрудникам в 2023 году. При этом 35 процентов из опрошенных компаний намерены увеличить фиксированную часть зарплаты - оклад. Чаще остальных повысить выплаты работникам готовы работодатели из сфер IT (64 процента), строительства и недвижимости (63 процента), non-food FMCG (61 процент) и розничной торговли (58 процентов).

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Источник — lenta.ru
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