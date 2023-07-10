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В стране и мире

Под Петербургом ребенок попал в больницу после игры в детском лагере

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Восьмилетняя девочка попала в больницу после игры в детском лагере под Санкт-Петербургом. Об этом в понедельник, 10 июля, сообщает 78.ru в Telegram-канале.

Инцидент произошел в Выборгском районе Ленинградской области под поселком Рощино. Дети играли в догонялки. В процессе один из них схватил другую девочку за волосы.

Пострадавшая споткнувшись, упала и ударилась головой о камень. С закрытой травмой черепа и сотрясением ее доставили в больницу.

По данным 78, скорую помощь девочке вызвала мать, поскольку администрация учреждения предложила отвезти ее в ближайшую больницу. После случившегося матери предложили написать заявление о том, что она забирает дочь из лагеря.

В апреле в Миассе Челябинской области десятилетний школьник попал в больницу после игры с друзьями на заброшенном долгострое. Мальчик сорвался с шестиметровой высоты во время «исследовательской операции».

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Источник — lenta.ru
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