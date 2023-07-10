Неизвестный застрелил бывшего командира российской подлодки «Краснодар»

В Краснодаре неизвестный киллер застрелил замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого. Об этом в понедельник, 10 июля, сообщает Telegram-канал SHOT.
По данным издания, киллер подкараулил бывшего 42-летнего командира подлодки «Краснодар», когда тот отправился на утреннюю пробежку возле спорткомплекса «Олимп».
Неизвестный злоумышленник четыре раза выстрелил Ржицкому в спину и грудь. Офицер погиб от полученный ран на месте преступления.
Украинские СМИ обвиняли погибшего в причастности к запуску ракет «Калибр» по объектам на территории Украины.
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