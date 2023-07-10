Неизвестный застрелил бывшего командира российской подлодки «Краснодар»

10.07.2023 | 20:50

В Краснодаре неизвестный киллер застрелил замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого. Об этом в понедельник, 10 июля, сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным издания, киллер подкараулил бывшего 42-летнего командира подлодки «Краснодар», когда тот отправился на утреннюю пробежку возле спорткомплекса «Олимп».

Неизвестный злоумышленник четыре раза выстрелил Ржицкому в спину и грудь. Офицер погиб от полученный ран на месте преступления.

Украинские СМИ обвиняли погибшего в причастности к запуску ракет «Калибр» по объектам на территории Украины.