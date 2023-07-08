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В стране и мире

Плату за ЖКУ предложили уменьшить для части россиян

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Плату за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) предложили уменьшить для семей мобилизованных. Новые льготы для этой части россиян предложил Минстрой, сообщает ТАСС.

Проект постановления, который разработало ведомство, позволит делать перерасчет стоимости ЖКУ, если один или несколько человек в квартире были мобилизованы.

В документе уточняется, что льгота будет доступна лишь тем, у кого не установлены счетчики на воду, отопление, газ и свет.

Кроме того, пересчитать плату за коммуналку можно будет только за периоды потребления после того, как постановление вступит в силу. Чтобы получить право на такую льготу, нужно будет предъявить документы, подтверждающие период прохождения военной службы по мобилизации в Вооруженных силах России.

Ранее стало известно, что коммунальщиков начнут наказывать за отказ в перерасчете необоснованно завышенной платы за ЖКУ. Если управляющие компании, ТСЖ и другие профильные организации не выполнят обязанность по оплате взыскания, то им будет грозить штраф. Должностным лицам придется заплатить до 30 тысяч рублей, юридическим — до 200 тысяч рублей.

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Источник — lenta.ru
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