В Госдуме оценили усталость воюющих в зоне СВО

05.07.2023 | 12:11

Военнослужащие, которые участвуют в боевых действиях, критически устали. Об этом заявил депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов, его цитирует Ura.ru.

«Тяжелее всего по отпускам - приходит много новых обращений. Критически выросла усталость без отпусков. Предполагаю, это будет главная проблема в среднесрочной перспективе», - сказал парламентарий, оценивая усталость бойцов.

Он добавил, что военнослужащие находятся в зоне СВО столько, сколько скажет командование. При этом Кузнецов указал на ротации, которые происходят на линии соприкосновения и дают возможность подразделениям отдохнуть от интенсивных боевых действий, уточнив, что это военная тайна.

«Сейчас, пока идет контрнаступ ВСУ, понятно, что проблему с отпусками и ротациями решать сложно. Но, надеюсь, у руководства Минобороны есть план на осень. Тем более, с их слов, кампания по набору на контрактную службу проходит успешно», - добавил депутат Дмитрий Кузнецов.

Ранее президент России Владимир Путин поручил Минобороны, МЧС, МВД и спецслужбам в срок до 15 апреля обеспечить участникам спецоперации отпуска на срок не менее 14 суток не реже одного раза в полгода. Такое требование относится как к кадровым служащим, так и к участникам добровольческих подразделений. В срок отпуска не включено время, необходимое на проезд к месту его проведения и обратно.